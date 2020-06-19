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Лынько о «Пикете солидарности»: «Только вместе мы сможем что-то поменять! Хватить бояться!»
19.06.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок ФК
«Выходим. Только вместе мы сможем что-то поменять! Хватить бояться!» –
Футболист опубликовал видео со вчерашней акции. В 18:00 возле Белорусской государственной филармонии начался «Пикет солидарности». Потенциальные кандидаты в президенты призвали людей выстроиться в очереди на проспекте Независимости. К 21:50 очередь растянулась до площади Независимости. Люди аплодировали, а проезжающие мимо автомобили сигналили в ответ. Акция длилась более семи часов.
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