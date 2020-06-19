Лынько о «Пикете солидарности»: «Только вместе мы сможем что-то поменять! Хватить бояться!»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок ФК поделился мнением об акции «Пикет солидарности», которая вчера прошла в .

«Выходим. Только вместе мы сможем что-то поменять! Хватить бояться!» – написал Лынько в сторис инстаграма .

Футболист опубликовал видео со вчерашней акции. В 18:00 возле Белорусской государственной филармонии начался «Пикет солидарности». Потенциальные кандидаты в президенты призвали людей выстроиться в очереди на проспекте Независимости. К 21:50 очередь растянулась до площади Независимости. Люди аплодировали, а проезжающие мимо автомобили сигналили в ответ. Акция длилась более семи часов.