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Бывший тренер сборной Беларуси по гимнастике Дойлидов: «Посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные»

19.06.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике Виктор Дойлидов в разговоре с Tribuna.com поделился мнением о развитии спорта в наше стране.

– Многие говорят, что для спорта Александр Лукашенко многое сделал.

– Наверное, для хоккея и футбола он очень многое сделал. Только хоккей с футболом ничего не сделал за столько нет. Ничего! У меня команда была первая в мире, вторая и третья. У меня команда была два раза первая в Европе, один раз вторая в Европе и четыре раза третья в Европе. И личный ученик был трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Это Иванков Иван. Я состоялся как тренер одного спортсмена и как главный тренер сборной. Скажите, кто в футболе или хоккее завоевал такие медали для нашей страны?

– Таких медалей в этих видах не было.

– А для них делается все! А посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные. Я знаю, какие они получают деньги. Очень приличные. Хоккей, может, у нас какой-то еще есть. Но футбола у нас вообще нет. Страшно смотреть на этот футбол. Это футбол 70-х годов прошлого века.

– Получается, наш футбол застрял в тех временах…

– Конечно! И Лукашенко в тех временах живет. А методами 90-х действует, – сказал Дойлидов.

Полный текст интервью читайте по ссылке ниже:

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Бывший главный тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике Виктор Дойлидов в разговоре с Tribuna.com поделился мнением о развитии спорта в наше стране.
 
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