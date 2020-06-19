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Бывший тренер сборной Беларуси по гимнастике Дойлидов: «Посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные»
19.06.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике Виктор Дойлидов в разговоре с
– Многие говорят, что для спорта
– Наверное, для хоккея и футбола он очень многое сделал. Только хоккей с футболом ничего не сделал за столько нет. Ничего! У меня команда была первая в мире, вторая и третья. У меня команда была два раза первая в
– Таких медалей в этих видах не было.
– А для них делается все! А посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные. Я знаю, какие они получают деньги. Очень приличные. Хоккей, может, у нас какой-то еще есть. Но футбола у нас вообще нет. Страшно смотреть на этот футбол. Это футбол 70-х годов прошлого века.
– Получается, наш футбол застрял в тех временах…
– Конечно! И Лукашенко в тех временах живет. А методами 90-х действует, – сказал Дойлидов.
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Бывший тренер сборной Беларуси по гимнастике Дойлидов: «Посмотрите, какие зарплаты у футболистов и хоккеистов. Почему им не голосовать за Лукашенко? Никаких результатов нет, а деньги получают приличные»
Бывший главный тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике Виктор Дойлидов в разговоре с Tribuna.com поделился мнением о развитии спорта в наше стране.
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