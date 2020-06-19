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Евенко об уходе из минского «Динамо»: «Слова Баскова никак комментировать не буду. Я поступил в меру своих профессиональных возможностей»
19.06.2020 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
– Все хорошо прошло. Нам повезло со временем, потому что дождь пошел. А мы занимались как раз в хорошую погоду. На одной половине дистанции ветер дул в лицо — было тяжелее бежать. Но на другой — дул в спину, было легче. Поэтому был такой баланс.
– Пятерку получили?
– Я выбежал из теста. Надо было вложиться в 12 минут — я вложился.
– Как сейчас тренируетесь?
– На льду занимаюсь по мере возможности. Есть такой молодой талантливый парень
– То есть к сезону подходите в отличной форме?
– Ха, не знаю! Предсезонка еще будет, мне и программу выслали из «Трактора». Стараюсь что-то брать оттуда и из своего опыта.
– Когда уезжаете в Челябинск?
– В связи с этой ситуацией сказать тяжело. Сейчас толком ничего не понятно. Думаю, надо подождать парада в России. Надеюсь, что тогда все прояснится. Очень сильно надеюсь.
– Дмитрий Басков был
– Так сложилась ситуация. На самом деле к Дмитрию Юрьевичу я отношусь с очень большим уважением. Его слова я никак комментировать не буду. Я поступил в меру своих профессиональных возможностей, – сказал Евенко.
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Евенко об уходе из минского «Динамо»: «Слова Баскова никак комментировать не буду. Я поступил в меру своих профессиональных возможностей»
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