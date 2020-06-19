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Евенко об уходе из минского «Динамо»: «Слова Баскова никак комментировать не буду. Я поступил в меру своих профессиональных возможностей»

19.06.2020 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олег Евенко, защитник сборной Беларуси по хоккею и игрок «Трактора» рассказал о занятиях с национальной командой, а также не стал комментировать свой уход из минского «Динамо».

– Все хорошо прошло. Нам повезло со временем, потому что дождь пошел. А мы занимались как раз в хорошую погоду. На одной половине дистанции ветер дул в лицо — было тяжелее бежать. Но на другой — дул в спину, было легче. Поэтому был такой баланс.

– Пятерку получили?

– Я выбежал из теста. Надо было вложиться в 12 минут — я вложился.

– Как сейчас тренируетесь?

– На льду занимаюсь по мере возможности. Есть такой молодой талантливый парень Илья Усов. Он снимает площадку с Кириллом Готовцом, Рома Граборенко подключается. Там еще Леша Шантыка тоже занимается, другие профессиональные хоккеисты. В зале работал со Славой Макрицким. Пока так.

– То есть к сезону подходите в отличной форме?

– Ха, не знаю! Предсезонка еще будет, мне и программу выслали из «Трактора». Стараюсь что-то брать оттуда и из своего опыта.

– Когда уезжаете в Челябинск?

– В связи с этой ситуацией сказать тяжело. Сейчас толком ничего не понятно. Думаю, надо подождать парада в России. Надеюсь, что тогда все прояснится. Очень сильно надеюсь.

– Дмитрий Басков был не очень рад вашему переходу.

– Так сложилась ситуация. На самом деле к Дмитрию Юрьевичу я отношусь с очень большим уважением. Его слова я никак комментировать не буду. Я поступил в меру своих профессиональных возможностей, – сказал Евенко.

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Олег Евенко, защитник сборной Беларуси по хоккею и игрок «Трактора» рассказал о занятиях с национальной командой, а также не стал комментировать свой уход из...
 
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