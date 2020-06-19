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Филипенко получил 2-матчевую дисквалификацию, БАТЭ оштрафован на 550 базовых величин

19.06.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялось заседание КДК АБФФ. По его итогам комитет оштрафовал БАТЭ на 550 базовых величин (14025 рублей).

Защитник борисовчан Егор Филипенко оштрафован на 50 базовых величин и дисквалифицирован на 2 игры.

Тренер вратарей Андрей Дрозд получил трехмачтовую дисквалификацию, а также оштрафован на 50 базовых величин.  

БАТЭ наказан по статьям 90, 6.9, 6.10 и 16.3 регламента:

«Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, наказывается штрафом в размере от 100 до 500 базовых величин, а в случае наступления серьезных последствий – также проведением без зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей».

«Принимающий клуб обязан предоставить судейской бригаде, инспектору и делегату: по согласованию с руководством территориального органа внутренних дел сопровождение из числа сотрудников органов внутренних дел с радиостанцией»;

Принимающий клуб обязан совместно с органами внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, а также администрацией стадиона обеспечить безопасность зрителей и участников матча;

Принимающий клуб в рамках своей компетенции должен предпринять все возможное для обеспечения безопасных условий пребывания команды гостей, судейской бригады, инспектора и делегата, а также официальных лиц АБФФ в местах проведения матча.

Штраф еще в 50 базовых величин БАТЭ получил за нарушение статьи 70 реграмента:

«Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин».

«Честнок» показал как на «Капский-арене» не церемонятся с арбитрами: бросают вещи и скандируют «судья – #######»

 
 
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