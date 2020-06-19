Антоненко за Лукашенко: «У нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, поэтому меня все устраивает»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации вокруг предстоящих президентских выборов в нашей стране.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

– Следите за выборами?

– Читаю, да.

– Сможет ли кто-нибудь навязать борьбу ?

– Слушайте, я не политик, я не могу сказать. Меня сейчас все устраивает: спокойно, и дети ходят, и дороги хорошие, и у нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, ничего, поэтому меня все устраивает.

– В чем секрет нашего президента? За счет чего он так долго остается у власти?

– Потому что порядок, наверное, в стране.

– Видели вчера в Минске акцию в поддержку задержанных альтернативных претендентов в президенты?

– Нет, меня не было в Минске.

– Но чувствуете, что нарастает протестная волна?

– Слушайте, я не политик, да, если вы какие-то по спорту вопросы, то давайте задавайте. Если про политику – нет.

– Хорошо. А что положительного, как вам кажется, сделал для спорта Лукашенко?

– Да все для спорта у нас делается максимально: и детские площадки, и стадионы, и катки – то есть много внимания детскому спорту уделяется.

– То есть вас все устраивает? Будете, если пойдете на выборы, за действующего президента голосовать?

– Да, – сказал Антоненко.

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