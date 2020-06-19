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Антоненко за Лукашенко: «У нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, поэтому меня все устраивает»
19.06.2020 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации вокруг предстоящих президентских выборов в нашей стране.
Выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
– Следите за выборами?
– Читаю, да.
– Сможет ли кто-нибудь навязать борьбу
– Слушайте, я не политик, я не могу сказать. Меня сейчас все устраивает: спокойно, и дети ходят, и дороги хорошие, и у нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, ничего, поэтому меня все устраивает.
– В чем секрет нашего президента? За счет чего он так долго остается у власти?
– Потому что порядок, наверное, в стране.
– Видели вчера в Минске
– Нет, меня не было в Минске.
– Но чувствуете, что нарастает протестная волна?
– Слушайте, я не политик, да, если вы какие-то по спорту вопросы, то давайте задавайте. Если про политику – нет.
– Хорошо. А что положительного, как вам кажется, сделал для спорта Лукашенко?
– Да все для спорта у нас делается максимально: и детские площадки, и стадионы, и катки – то есть много внимания детскому спорту уделяется.
– То есть вас все устраивает? Будете, если пойдете на выборы, за действующего президента голосовать?
– Да, – сказал Антоненко.
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Антоненко за Лукашенко: «У нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, поэтому меня все устраивает»
Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации вокруг предстоящих президентских выборов в нашей...
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