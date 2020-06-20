«Клуб редакторов»: «Угрозы жизни, здоровью, оскорбления в адрес журналистов, сотрудников ЦИК, спортсменов. Где заявления ЕС? Пока нет»

Источник материала: Tribuna.com

Директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов высказался о ситуации в стране перед выборами президента.

«Хотел бы обратиться к представителям других цивилизованных государств, чтобы они также, используя принцип симметричности и равноудаленности от всех политических и неполитических структур Беларуси, дали оценку тем угрозам, которые поступают в адрес журналистов, сотрудников избирательных комиссий, органов государственного правления, спортсменов, людей, которые просто высказывают альтернативную гражданскую позицию в социальных сетях. Чтобы эти агрессивные проявления, мягко говоря, может быть, правоохранительные органы дадут другие формулировки, были цивилизованными государствами и их представителями оценены.

И чтобы какая-то декларация ЕС на этот счет появилась. Там все достаточно однозначно: угрозы жизни, угрозы здоровью, клевета, оскорбления. Полный состав всего того, что в цивилизованном обществе быть не может. Сотнями, тысячами распространяются эти комментарии. Где заявления ЕС? Пока нет», – заявил Перцов.

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽