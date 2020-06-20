ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Клуб редакторов»: «Угрозы жизни, здоровью, оскорбления в адрес журналистов, сотрудников ЦИК, спортсменов. Где заявления ЕС? Пока нет»

20.06.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов высказался о ситуации в стране перед выборами президента.

«Хотел бы обратиться к представителям других цивилизованных государств, чтобы они также, используя принцип симметричности и равноудаленности от всех политических и неполитических структур Беларуси, дали оценку тем угрозам, которые поступают в адрес журналистов, сотрудников избирательных комиссий, органов государственного правления, спортсменов, людей, которые просто высказывают альтернативную гражданскую позицию в социальных сетях. Чтобы эти агрессивные проявления, мягко говоря, может быть, правоохранительные органы дадут другие формулировки, были цивилизованными государствами и их представителями оценены.

И чтобы какая-то декларация ЕС на этот счет появилась. Там все достаточно однозначно: угрозы жизни, угрозы здоровью, клевета, оскорбления. Полный состав всего того, что в цивилизованном обществе быть не может. Сотнями, тысячами распространяются эти комментарии. Где заявления ЕС? Пока нет», – заявил Перцов.

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов высказался о ситуации в стране перед выборами президента.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Оле-Гуннар Сульшер: «В прошлом году «Тоттенхэм» избивал нас 40 минут, а сегодня все было наоборот»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика