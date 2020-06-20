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Макслайн – Первая лига. 9-й тур. «Арсенал» в гостях у «Волны», «Нафтан» – «Спутник» и другие матчи

20.06.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Макслайн – Первая лига

9-й тур

Сморгонь – Химик Светлогорск
Дата проведения
20 июня, 16.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Нафтан – Спутник
Дата проведения
20 июня, 17.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Лида – Локомотив Гомель
Дата проведения
20 июня, 18.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Волна – Арсенал Дзержинск
Дата проведения
20 июня, 19.00, «Волна»
Онлайн матча

 

Ошмяны – Гранит
Дата проведения
21 июня, 16.00, «стадион ФОК»
Онлайн матча

 

Слоним 2017 – Гомель
Дата проведения
21 июня, 17.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Орша – Крумкачы
Дата проведения
21 июня, 18.00, «Городской»
Онлайн матча

 

Таблица

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Теги: Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Макслайн – Первая лига 9-й тур Таблица Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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