Экс-тренер сборной Беларуси по мини-футбола о выборах: «Сейчас уже молодежь хочет перемен, чтобы новые лица были в политике. Это естественный процесс»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси по мини-футбола Валерий Досько в разговоре с корреспондентом Tribuna.com высказал свое мнение по поводу политической ситуации в стране.

- Следите за ситуацией?

– Особо не слежу. Ну как... Слежу, но не особо

- Уже импонирует кто-нибудь?

– Еще не определился.

- Что думаете по поводу задержания Бабарико?

– Да, видел в новостях. Думаю, что есть какие-то моменты, потому что видно, что это один из конкурентов.

- То есть, вам кажется, это больше политическое дело или экономическое?

– Наверное, и политическое, и экономическое в одной связке идет.

- Видели акции в поддержку политзаключенных?

– Видел. Молодежь собралась. Мне сегодня звонили знакомые – были там.

- Сами пойдете?

– Я – нет.

- А вообще к этому движению нормально относитесь? Могут люди так выйти и высказать свое мнение?

– Ну, если в рамках законодательства разрешено. Сейчас же будут пикеты, когда кандидатов зарегистрируют, то чего... На всех политических мероприятиях, выборах такое было. В 2010 году больше протестовали, в последнее время – меньше. Оно всегда есть.

- В чем причина таких массовых протестов именно сейчас?

– Ну, как массовые. Ну, так, относительно массовые. Видно, люди хотят перемен, как они говорят. Такая обстановка.

- А вы за перемены или нет?

– Смотря за какие перемены. Ситуация сегодня такая... Проблем хватает – тот же отток молодежи за границу... Есть вопросы. Сейчас уже молодежь хочет перемен, чтобы новые лица были в политике. Это естественный процесс.

- 26 лет Лукашенко у власти. Возможно, что-то стоит и поменять?

– Ну так выборы и должны показать: поменяется или нет. Надо сначала зарегистрироваться – сейчас ни один кандидат не зарегистрирован, правильно? Соберут подписи – и будет от этого видно: произойдут перемены или нет.

- Как вы к институту сменяемости власти относитесь? Может, нам стоило бы сделать два срока подряд – и все?

– Ну так у нас и было два срока подряд. Потом поменяли. Наверное... Сейчас практически во всей Европе такая ситуация. Хотя, если взять Меркель, то она тоже уже сколько, тоже больше двух сроков – народ устраивает ее работа. Но если брать опыт Европы, то везде же два срока.

- То есть нам стоило бы вернуться к этому?

– Ну... Конечно. Мы же стремимся идти демократическим путем. Я думаю, что у нас в Беларуси очень многие так считают. Но для этого же надо изменения в Конституции, а пока их нет, так и...

- А почему Лукашенко так долго находится у власти? В чем его секрет?

– При все при том видите же, что народ его выбирает. Электорат у него такой, вы же знаете, возрастной. Что тут говорить, хватает за него.

- Но с каждым ведь следующим циклом по объективным причинам за него становится все меньше и меньше возрастных людей?

– Понятно, что меньше. Но я думаю, что у нас тоже в ближайшее время будут какие-то изменения в Конституции. Я думаю, что у нас не обнулят как в России. Наш и президент же говорит, что он часть полномочий готов сдать, кому-то передать.

- А вы верите в его слова?

– Он, наверное, и сам понимает уже, что надо что-то менять раз уже доверие к президенту не такое, как было раньше.

– Как относитесь к его высказываниям в отношении своих оппонентов. Одного назвал шелудивым, другого с хряком сравнил?

– Он же не первый раз такое говорит. Манера общения такая у человека.

- Вам такое общение по душе?

– Конечно, каждому нравится, если к нему относятся более уважительно. Почему-то он тоже так высказался, что-то там, наверное, у него произошло. Работа президента тоже нелегкая – человек в напряжении.

- А вы смотрели YouTube-канал Тихановского «Страна для жизни»?

– Да. Смотрел. Он снимал недостатки.

- Но это было его право? Зря его задержали или нет?

– Можно было немножко и покорретнее в отдельных моментах. Мы же отлично знаем, что в нашей стране не все позволительно. Есть же какой-то предел. Задержали, понятно... В Гродно такое задержание было – не очень красиво все получилось.

Любой конфликт можно уладить без силовых методов. Силовые органы, может быть, и переборщили. Там же кроме Тихановского и люди пострадали. Тем более, пикет же был разрешенный.

- А много сделал ли для спорта наш действующий президент за 26 лет?

– Если взять конкретно спорт и те условия, как развивалась экономика, то спорту уделялось довольно большое внимание. Все-таки есть же и указы поддержки спорта и разные привилегии и для футбола, и для хоккея, и для других видов спорта. Сегодня развитие спорта во многом зависит от экономического развития страны. У нас понятно, что с экономикой очень много проблем, но тем не менее, спорт более-менее, относительно других позиций, на хорошем уровне находится.

- Пойдете на выборы?

– Хожу иногда. На последних не был, а так обычно ходил.

- Определились за кого будете голосовать?

– Пока нет. Надо, чтобы зарегистрировали кандидатов – будем определяться тогда, – сказал Досько.

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