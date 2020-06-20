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Николай Ходасевич: «Из всех клубов лучше готово к старту в еврокубках и свиданиям с сильными соперниками минское «Динамо»

20.06.2020 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич считает, что минское «Динамо» лучше всех из белорусских клубов готово к старту в еврокубках.

«Любопытно, что из всех белорусских клубов лучше готово к старту в еврокубках и свиданиям с сильными соперниками минское «Динамо». «Динамо» из Бреста, БАТЭ и «Шахтер» в национальном первенстве действуют с позиции силы, много позиционно атакуют, как и полагается лидерам.

На данный момент мы достоверно не знаем, насколько прочны команды в обороне, когда придется терпеть и ждать своего шанса? Непродолжительными отрезками в разных поединках наблюдали проявления надежности коллективов, но хватало и неприятных моментов.

К примеру, борисовчане пропустили два мяча в концовке матча в Витебске, а «горняки» в недавнем противостоянии с «желто-синими» позволили слишком много оппоненту во втором тайме и тоже дважды капитулировали. В обоих случаях возникли сомнения в прочности игровой структуры. Таких и даже похлеще проверок в квалификации еврокубков выпадет предостаточно.

Почему на их фоне выделяется столичное «Динамо»? Под руководством Леонида Кучука минчане уже работают по тактической схеме с уклоном в оборону. Даже против «Белшины» и «Славии». Болельщики и специалисты негодуют, причем справедливо, желая видеть другой футбол в исполнении «бело-синих», но статистические показатели качественной игры у своих ворот говорят о другом: новый тренерский штаб пляшет от печки, от защиты. Она и пригодится в еврокубках. Наиграют результативные контратаки — ключик к успеху», – сказал Ходасевич.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Журналист Николай Ходасевич считает, что минское «Динамо» лучше всех из белорусских клубов готово к старту в еврокубках.
 
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