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Николай Ходасевич: «Из всех клубов лучше готово к старту в еврокубках и свиданиям с сильными соперниками минское «Динамо»
20.06.2020 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Любопытно, что из всех белорусских клубов лучше готово к старту в еврокубках и свиданиям с сильными соперниками минское «Динамо». «Динамо» из
На данный момент мы достоверно не знаем, насколько прочны команды в обороне, когда придется терпеть и ждать своего шанса? Непродолжительными отрезками в разных поединках наблюдали проявления надежности коллективов, но хватало и неприятных моментов.
К примеру, борисовчане пропустили два мяча в концовке матча в Витебске, а «горняки» в недавнем противостоянии с «желто-синими» позволили слишком много оппоненту во втором тайме и тоже дважды капитулировали. В обоих случаях возникли сомнения в прочности игровой структуры. Таких и даже похлеще проверок в квалификации еврокубков выпадет предостаточно.
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Николай Ходасевич: «Из всех клубов лучше готово к старту в еврокубках и свиданиям с сильными соперниками минское «Динамо»
Журналист Николай Ходасевич считает, что минское «Динамо» лучше всех из белорусских клубов готово к старту в еврокубках.
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