Жена Ивана Бахара: «Пускай меня расстреляют, пускай меня посадят. Я не хочу жить в такой стране. Мерзко до невозможности»

Источник материала: Tribuna.com

Жена полузащитника минского «Динамо» Ивана Бахара Ксения призналась, что не может спать из-за ситуации в стране.

«Объясните, пожалуйста. Как мы довели страну до такого? Посреди дня похищают людей, которые просто гуляют по центру города. Которые просто покупают себе кофе. Которые просто стоят в очереди. Как все смотрят на это спокойно?

Пускай меня расстреляют, пускай меня посадят. Я не хочу жить в такой стране. Мерзко до невозможности.

Не могу спать, не могу есть, не могу думать ни о чем другом, кроме как о будущем свей страны. Голова уже просто взрывается от мыслей.

Люди, хватит молчать! – написала Ксения Бахар.

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