ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жена Ивана Бахара: «Пускай меня расстреляют, пускай меня посадят. Я не хочу жить в такой стране. Мерзко до невозможности»

21.06.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Жена полузащитника минского «Динамо» Ивана Бахара Ксения призналась, что не может спать из-за ситуации в стране.

«Объясните, пожалуйста. Как мы довели страну до такого? Посреди дня похищают людей, которые просто гуляют по центру города. Которые просто покупают себе кофе. Которые просто стоят в очереди. Как все смотрят на это спокойно?

Пускай меня расстреляют, пускай меня посадят. Я не хочу жить в такой стране. Мерзко до невозможности.

Не могу спать, не могу есть, не могу думать ни о чем другом, кроме как о будущем свей страны. Голова уже просто взрывается от мыслей.

Люди, хватит молчать! – написала Ксения Бахар.

Жена лидера минского «Динамо» хочет лично и честно считать голоса на выборах – похоже, муж поддержал ее подписью

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена полузащитника минского «Динамо» Ивана Бахара Ксения призналась, что не может спать из-за ситуации в стране.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика