Председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»

Источник материала: Tribuna.com

Минский облисполком: принято решение финансово помочь «Городее» и «Слуцку». Социальная значимость этих клубов огромная

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка», которые представляют центральный регион в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик рассказал, что Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов.

— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость «Городеи» и «Слуцка» для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу «дети — клуб», а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Булойчик.