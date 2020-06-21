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Председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»
21.06.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минский облисполком: принято решение финансово помочь «Городее» и «Слуцку». Социальная значимость этих клубов огромная
Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка», которые представляют центральный регион в высшей лиге чемпионата Беларуси.
Начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик рассказал, что Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов.
— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость «Городеи» и «Слуцка» для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу «дети — клуб», а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Булойчик.
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Председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»
Минский облисполком: принято решение финансово помочь «Городее» и «Слуцку».
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