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Директор «Слуцка» Бунос: «Здорово, что государство видит ситуацию и помогает нам справиться. Наш клуб выполняет огромную социальную роль»

21.06.2020 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Слуцка» Виталий Бунос отметил огромную социальную роль клуба.

— Последние месяцы были для нас не просто тяжелыми, а сверхтяжелыми. У нас образовались задолженности по зарплате перед игроками, до сих пор не выплачены премиальные с момента старта чемпионата. Игроки и работники клуба с пониманием относятся к ситуации, каждую неделю мы с ними встречаемся, разговариваем. Тем не менее, ребята борются за каждый матч, за каждое очко в чемпионате. Продолжаем искать партнеров и спонсоров, общаемся с представителями зарубежных организаций. Многие из них, правда, уже не видят смысла в поддержке белорусского чемпионата из-за падения интереса к нему. Мы очень долго стучались в разные двери. Наконец-то нашли нужную.

Здорово, что государство видит ситуацию и помогает нам справиться. Большое спасибо председателю Слуцкого райисполкома Андрею Янчевскому и директору сахарного комбината Александру Белому. Наш клуб выполняет огромную социальную роль. Важно, чтобы родители и дальше приводили своих деток заниматься футболом. Еще один важный стимул — наши болельщики. В прошлом сезоне средняя посещаемость была порядка 1,5 тысячи человек, а на некоторые матчи собирался целый стадион… – сказал Бунос.

Ранее стало известно, что председатель Миноблисполкома согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка».

 
 
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