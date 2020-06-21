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Андрей Костицын: «С удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером»
21.06.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лучший хоккеист Беларуси по итогам сезона-2019/20
- Сейчас ты переходишь в
– Первому рад, а что касается второго… Я с удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером. Второго такого года мне не нужно. Однако не исключаю, что при другом тренере еще сыграю.
- Интересно, кого из коучей, напротив, вспоминаешь добрым словом?
– Если говорить об
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Андрей Костицын: «С удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером»
Лучший хоккеист Беларуси по итогам сезона-2019/20 Андрей Костицын в интервью «Прессболу» отметил, что не исключает возвращения в минское «Динамо», но при другом...
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