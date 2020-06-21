Андрей Костицын: «С удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером»

Источник материала: Tribuna.com

Лучший хоккеист Беларуси по итогам сезона-2019/20 в интервью «Прессболу» отметил, что не исключает возвращения в минское «Динамо», но при другом тренере.

- Сейчас ты переходишь в . Чему больше рад: новому клубу или расставанию с прежним?

– Первому рад, а что касается второго… Я с удовольствием провел бы в «Динамо» еще один сезон или даже больше. Но не с этим главным тренером. Второго такого года мне не нужно. Однако не исключаю, что при другом тренере еще сыграю.

- Интересно, кого из коучей, напротив, вспоминаешь добрым словом?

– Если говорить об — очень комфортно работалось с Ги Карбонно. В КХЛ после возвращения из-за океана — в с Белоусовым, царствие ему небесное. Коллектив был классный, требования понятные, все сплоченные. Потому и в плей-офф выходили, и до его финала доходили. У Буцаева в тоже чувствовал себя вполне комфортно. Игралось спокойно, уверенно: следуй понятной установке — и все будет нормально. Так что и поэтому рад переходу в «Нефтехимик», которым он сейчас руководит. Переход мог состояться и раньше, разговор заводился. Но тогда не срослось, – сказал Костицын.

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