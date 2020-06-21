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Миркович покинул «Цмокі-Мінск»

21.06.2020 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Бранко Миркович покинул «Цмокі-Мінск».

Игрок продолжит свою карьеру в литовском «Пьено Жвайгждес».

Миркович выступал за «Цмокi» на протяжении трех лет c 2014 по 2017 год. Затем перешел в «Калев». В июле 2019 года разыгрывающий вернулся в состав «драконов».

В сезоне 2019/20 в Единой лиге ВТБ Миркович провел 19 матчей, набирая 11,2 очка за матч.

 
 
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Защитник Бранко Миркович покинул «Цмокі-Мінск».
 
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