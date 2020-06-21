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Никита Мещеряков: «Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент»

21.06.2020 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался на тему последних событий вокруг предстоящих выборов президента Беларуси.

«Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», – написал спортсмен в инстаграме.

Напомним, ранее был задержан экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Ему предъявлено обвинение.

Вместе с ним был задержан и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб кандидата в кандидаты в президенты.

Ранее в четверг и пятницу вечером в Минске прошли массовая акция солидарности с задержанными участниками избирательной президентской компании. За решеткой в том числе находится и блогер Сергей Тихановский. Его супруга Светлана Тихановская является претендентом в кандидаты в президенты.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался на тему последних событий вокруг предстоящих выборов президента Беларуси.
 
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