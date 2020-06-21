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Гончаренко хочет покинуть ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

21.06.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию.

Специалист сообщил об этом игрокам и написал заявление об уходе, сообщает «Чемпионат».

Руководство ЦСКА хочет уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020.

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Главный тренер Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию.
 
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