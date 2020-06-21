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Гончаренко хочет покинуть ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона
21.06.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Специалист сообщил об этом игрокам и написал заявление об уходе, сообщает «Чемпионат».
Руководство ЦСКА хочет уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020.
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Главный тренер Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию.
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