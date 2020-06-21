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«Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, прервав 7-летнюю гегемонию «Столицы» и «Лидсельмаша»

21.06.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Оршанский «Витэн» выиграл чемпиона Беларуси по мини-футболу.

Клуб в финальной серии победил ВРЗ, поставив финальную точку в домашнем матче.

Таким образом, «Витэн» спустя семь лет прерывает гегемонию «Столицы» и «Лидсельмаша».

Первое тренерское чемпионство завоевывает тренерский тандем Алексей Попов и Илья Гурин. Среди игроков золото впервые примерили десяток футболистов.

ВРЗ в четвертый раз подряд стал вторым.

Чемпионат Беларуси

Финальная серия

Витэн – ВРЗ – 4:1

Голы: 1:0 – Гусаков (13). 2:0 – Рось (17). 3:0 – Рось (21). 4:0 – Рось (29). 4:1 – Лось (34).

Счет в серии: 3-2.

 

 
 
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