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«Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, прервав 7-летнюю гегемонию «Столицы» и «Лидсельмаша»
21.06.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Оршанский «Витэн» выиграл чемпиона Беларуси по мини-футболу.
Клуб в финальной серии победил ВРЗ, поставив финальную точку в домашнем матче.
Таким образом, «Витэн» спустя семь лет прерывает гегемонию «Столицы» и «Лидсельмаша».
Первое тренерское чемпионство завоевывает тренерский тандем Алексей Попов и Илья Гурин. Среди игроков золото впервые примерили десяток футболистов.
ВРЗ в четвертый раз подряд стал вторым.
Чемпионат Беларуси
Финальная серия
Витэн – ВРЗ – 4:1
Голы: 1:0 – Гусаков (13). 2:0 – Рось (17). 3:0 – Рось (21). 4:0 – Рось (29). 4:1 – Лось (34).
Счет в серии: 3-2.
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«Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, прервав 7-летнюю гегемонию «Столицы» и «Лидсельмаша»
Оршанский «Витэн» выиграл чемпиона Беларуси по мини-футболу.
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