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Альшевский о штрафе БАТЭ от АБФФ: «У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле»

21.06.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Белшиной» (2:0) поделился мнением о штрафах, которые получил клуб после игры с «Шахтером», передает «Прессбол».

– Как можете прокомментировать штрафы, полученные клубом от АБФФ?

– Никак не буду комментировать. У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле, – сказал Альшевский.

Напомним, по итогам заседаниям КДК АБФФ БАТЭ получил штраф в 550 базовых величин, а защитник Егор Филипенко дисквалифицирован на 2 матча за комментарий после игры.

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Белшиной» (2:0) поделился мнением о штрафах, которые получил клуб после игры с «Шахтером», передает «Прессбол».
 
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