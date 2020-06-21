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Альшевский о штрафе БАТЭ от АБФФ: «У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле»
21.06.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Белшиной» (2:0) поделился мнением о штрафах, которые получил клуб после игры с
– Как можете прокомментировать штрафы, полученные клубом от АБФФ?
– Никак не буду комментировать. У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле, – сказал Альшевский.
Напомним, по
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Белшиной» (2:0) поделился мнением о штрафах, которые получил клуб после игры с «Шахтером», передает «Прессбол».
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