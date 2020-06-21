Альшевский о штрафе БАТЭ от АБФФ: «У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча с «Белшиной» (2:0) поделился мнением о штрафах, которые получил клуб после игры с , передает «Прессбол» .

– Как можете прокомментировать штрафы, полученные клубом от АБФФ?

– Никак не буду комментировать. У клуба есть своя позиция, будем реагировать в правовом поле, – сказал Альшевский.

Напомним, по итогам заседаниям КДК АБФФ БАТЭ получил штраф в 550 базовых величин, а защитник дисквалифицирован на 2 матча за комментарий после игры.

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