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Кузьменок – MVP 14-го тура чемпионата Беларуси
22.06.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам матчей четырнадцатого игрового дня в элитном дивизионе АБФФ признала защитника «Ислочи» Игоря Кузьменка самым ценным исполнителем уик-энда.
В матче против «Торпедо-БелАЗ» Кузьменок отметился дублем.
В трех матчах высшей лиги Кузьменок забил 2 мяча. Подробная статистка 29-летнего защитника
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По итогам матчей четырнадцатого игрового дня в элитном дивизионе АБФФ признала защитника «Ислочи» Игоря Кузьменка самым ценным исполнителем уик-энда.
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