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Исаев о письме Баскова: «С каждым таким комментарием у других кандидатов в президенты увеличивается армия сторонников»

22.06.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова генерального директора минского «Динамо» Дмитрий Баскова.

«Молодой человек специалист в области спорта или в аккумуляторном бизнесе? Кто-то не очень профессионально консультирует команду президента. Понятно, что выделен бюджет, и его нужно окучивать с отчетом. Но, по-моему, эффект обратный, с каждым таким комментарием у других кандидатов в президенты увеличивается армия сторонников.

То, что было много полезного для страны и людей, никто не отрицает. Мы это видим, и не нужно из каждого утюга трубить об этом. Сейчас речь о другом: честные выборы, равные права, соблюдение закона», – написал Исаев.

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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова генерального директора минского «Динамо» Дмитрий Баскова.
 
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