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Исаев о письме Баскова: «С каждым таким комментарием у других кандидатов в президенты увеличивается армия сторонников»
22.06.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал
«Молодой человек специалист в области спорта или в аккумуляторном бизнесе? Кто-то не очень профессионально консультирует команду президента. Понятно, что выделен бюджет, и его нужно окучивать с отчетом. Но, по-моему, эффект обратный, с каждым таким комментарием у других кандидатов в президенты увеличивается армия сторонников.
То, что было много полезного для страны и людей, никто не отрицает. Мы это видим, и не нужно из каждого утюга трубить об этом. Сейчас речь о другом: честные выборы, равные права, соблюдение закона», – написал Исаев.
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Исаев о письме Баскова: «С каждым таким комментарием у других кандидатов в президенты увеличивается армия сторонников»
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова генерального директора минского «Динамо» Дмитрий Баскова.
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