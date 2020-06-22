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«Колорадо» агитировал болельщиков поучаствовать в виртуальном ЛГБТ-параде
22.06.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мероприятие состоялось вчера, 21 июня, в 18:30 по московскому времени.
Ранее клуб
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«Колорадо» в официальном твиттере призывал болельщиков принять участие в виртуальном ЛГБТ-параде, опубликовав фото со своим маскотом.Мероприятие состоялось...
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