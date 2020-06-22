Никита Мещеряков не вызван в состав сборной Беларуси на УТС

Источник материала: Tribuna.com

22 июня мужская сборная Беларуси приступила к тренировкам на базе спорткомплекса «Цмокі-Мінск».

Опубликован состав, который приглашен на УТС.

Отметим, что в составе нашей команды отсутствует Никита Мещеряков, который ранее регулярно привлекался в состав национальной команды. Добавим, что несколько дней назад спортсмен критически высказался на тему происходящего в Беларуси вокруг будущих президентских выборов.

Никита Мещеряков: «Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент»

Баскетболисты, вызванные на УТС: Андрей Стабровский, Владислав Близнюк, Андрей Рогозенко, Алексей Тростинецкий, Виталий Лютыч, Александр Пустогвар, , Евгений Белянков, Максим Лютыч, ̆н, Бенджамин-Павел Дуду, Александр Семенюк, Артём Мальков, Денис Викентьев, Владислав Микульский, Вадим Стубеда, Иван Аладко, Кирилл Ситник, Илья Шарипов.

Главный тренер – Ростислав Вергун, ассистент – Андрей Кривонос.

Сбор мужской национальной команды пройдет с 22 июня по 12 июля.

Напомним, согласно расписанию преквалификации ЧМ-2023, ближайшие матчи в рамках данного отбора наша команда проведет 26 и 29 ноября 2020 года против сборных Албании и Кипра соответственно.