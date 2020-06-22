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Никита Мещеряков не вызван в состав сборной Беларуси на УТС
22.06.2020 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
22 июня мужская сборная Беларуси приступила к тренировкам на базе спорткомплекса «Цмокі-Мінск».
Опубликован состав, который приглашен на УТС.
Отметим, что в составе нашей команды отсутствует Никита Мещеряков, который ранее регулярно привлекался в состав национальной команды. Добавим, что несколько дней назад спортсмен критически высказался на тему происходящего в Беларуси вокруг будущих президентских выборов.
Баскетболисты, вызванные на УТС: Андрей Стабровский, Владислав Близнюк, Андрей Рогозенко, Алексей Тростинецкий, Виталий Лютыч, Александр Пустогвар,
Главный тренер – Ростислав Вергун, ассистент – Андрей Кривонос.
Сбор мужской национальной команды пройдет с 22 июня по 12 июля.
Напомним, согласно расписанию преквалификации ЧМ-2023, ближайшие матчи в рамках данного отбора наша команда проведет 26 и 29 ноября 2020 года против сборных Албании и Кипра соответственно.
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22 июня мужская сборная Беларуси приступила к тренировкам на базе спорткомплекса «Цмокі-Мінск».
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