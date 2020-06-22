Николай Ходасевич: «АБФФ интересует только сборная, вокруг которой все выстраивается. На чемпионат Беларуси ей абсолютно пофиг»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер в рамках своей программы «Бремя футбола на YouTube высказался на тему заинтересованности в развитии чемпионата Беларуси и клубов.

«Федерация за последнее время отчетливо показала, что ее интересуют такие непосредственные заботы: сборная, во благо которой будет выстраиваться все вокруг. И ей пофиг на чемпионат Беларуси. Вот абсолютно пофиг! На нем можно ставить эксперименты. Его можно ставить в угоду национальной сборной. Его можно крутить и вертеть как захочешь. Это приводит нас к мысли о том, что клубы, когда только появилась идея создания ПФЛ, 80 процентов говорили: «Так а зачэм ана нам?». Говорили, что мы же живем, что у нас все хорошо. А лига вам за тем, чтобы федерация вас и вами не крутила как хотела.

Вот для чего лига? Чтобы деньги, которые зарабатывает чемпионат, шли к вам, в ваш бюджет. Для того, чтобы вы имели право голоса, а не принимали по стойке смирно указы, которые вам дает федерация. Федерация сейчас является полноправным властелином всего футбола. И 16 клубов плюс первая лига – ничего не могут поделать.

Вам не кажется, что это с чем-то немножко похоже, да? Когда один Юрий Васильевич Вергейчик выдумывает любые идеи, а вы все должны исполнять. И у вас нет голоса. Вы просто принимаете и ничего не можете ответить. Вам, клубам, нужна лига. Юрию Вергейчику нужны сборные и федерация. Вот здесь вся разница. И так вы дальше будете жаловаться на судейство, смотреть на то, как уходят деньги в сторону, которые вы зарабатываете. Ничего не дождетесь, будете ходить в исполком и говорить, что вам надо играть. Даже Владимир Базанов сказал, что федерация к проблемам клубов не имеет никакого отношения. Пускай Минская область поддерживает. Вот «Городее» и сейчас перепадет, а дальше федерация сказала: «Это ваши проблемы».