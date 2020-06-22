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Мархель о преференциях для молодежи в ЧБ: «Такие меры необходимы. Но я согласен с Вергейчиком, что интересы национальной и молодежной сборных превыше всего»  

22.06.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал возможные изменения регламента чемпионата Беларуси.

Предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

– Поговорим о новом лимите, который федерация планирует ввести со следующего сезона.

– Не знаю, в какой форме это будет, но настало время что-то менять. Еще год назад, когда собирал состав молодежной сборной, было очевидно: выбор очень мал — если говорить именно об основных составах клубов высшей лиги.

– Лично с вами и с другими тренерами национальных сборных это как-то обсуждалось?

– Пока конкретики не было, лишь в общих чертах. Я озвучил, что такие меры, конечно, необходимы. Методы могут обсуждаться. Естественно, без клубов мы ничего решать не будем – надо выслушивать мнения, анализировать. Но я согласен с Юрием Вергейчиком, что интересы национальной и молодежной сборных превыше всего.

– Тогда задам вам тот же вопрос, что и Юрию Васильевичу: разве искусственно созданные тепличные условия – это то, что нужно для прогресса молодежи?

– Не думаю, что юные игроки теперь могут не переживать за место в основном составе. Конкуренция все равно будет. К тому же в любом случае нужно мотивировать клубы, создавать условия, чтобы они заботились о своих молодежных и юношеских командах, академиях, чтобы молодежь имела возможность проявлять себя. Сейчас же, не секрет, многие просто не дают ей шанса.

– Хорошо. В первой лиге возрастной лимит существует не первый сезон – есть ли от него толк?

– Да, определенную пользу это приносит. В высшей лиге возрастного ценза нет. Если бы его не было и в первой, тогда и там половина кандидатов в молодежную сборную, возможно, не попадали бы в состав. А потому, считаю, это были обоснованные и правильные меры. Тем более многие из «экс-лимитчиков» обратили на себя внимание и сейчас уже выступают в высшей лиге.

– При этом наша сборная по-прежнему одна из самых возрастных на континенте.

– Разумеется, ее нужно омолаживать. Другого пути просто нет. Надо смотреть в будущее. Да, перед нами стоит задача пробиться на чемпионат Европы, но одна цель не должна мешать другой, – сказал Мархель.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал возможные изменения регламента...
 
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