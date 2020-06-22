Юрий Лядов: «Я вижу одного кандидата в президенты и конкурентов у него нет. Я не спортсмен. Я обычный человек. Мне нечего бояться»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший биатлонист сборной Беларуси Юрий Лядов в интервью Tribuna.com высказал свою позицию по поводу предстоящих выборов.

- Следите за предвыборной кампанией?

– Невозможно не следить. Ни за кого не подписывался.

- Что думаете по поводу задержаний претендентов в кандидаты президента?

– Вы знаете, это политика – я никогда не лез в нее. И не хотел бы, чтобы политика лезла в спорт. Я не знаю, почему их задерживали. Виноваты они или невиновны – это никто не может сказать: ни вы, ни я, а знает только определенный круг людей. Даже здесь что-то комментировать я не могу. Дыма без огня не бывает – во всяком случае могу сказать так.

- А про альтернативных кандидатов знаете что-нибудь?

– Видел по фотографиям. Если хотите мою позицию, то смотрите: вчера Рома ( – Tribuna.com) выложил фотографию – я ее в шутку прокомментировал. А раздули, что человек топит или еще что-то. Я могу свою позицию высказать: я вижу одного кандидата в президенты и конкурентов у него нет. Я, можно сказать, солидарен на 100% (с Елетновым – Tribuna.com) – и это выбор каждого человека, его конституционное право. И его осуждать или травить в интернете... Его осуждать никто не вправе.

Каждый должен уважать выбор каждого человека, если вы хотите, чтобы уважали ваш выбор. Если вы не согласны, то никто же вас не критикует – пожалуйста.

- Почему Лукашенко удается так долго удерживаться у власти?

– Затрудняюсь, наверное, ответить на этот вопрос. Не знаю. Наверное, нет достойных преемников. Ну, вот вы видите? Я не вижу достойного кандидата, кроме действующего президента. Вот это лично мое мнение. Я не спортсмен. Я обычный человек. Мне нечего бояться.

Все мои друзья, ближайшее окружение – все всегда знали мою позицию. Я ни с кем не спорю. Кто-то ее разделяет, а кто-то – нет. Я не вижу человека, который мог прийти в страну, возглавить ее – и сделать ее лучше, чем она сейчас. Я вижу пример наших ближайших соседей – украинцев. Когда они в 2014-м году ходили и кричали так же, как наши все, что у нас все плохо, давайте менять, давайте делать лучше – и когда они все поменяли, то я пришел и спросил: «Ну, что, ребята?» Они сказали: «Лучше бы было как есть». Доллар умножился на пять, война, голытьба, Крыма не стало (Крым был аннексирован Россией до выборов 2014-го – Tribuna.com). Вот вам простой пример.

Все люди, которые критикуют власть, страну, спортсменов – пусть они зададутся вопросом, что вы лично сделали для страны, чтобы она стала лучше. Какой вклад лично вы сделали, чтобы стало лучше? Кроме того, чтобы сидеть на диване, выходить и махать флагом – и обсуждать, и критиковать других лиц, и обзывать их? Что вот они сделали такого?

- Но вы же видели, что задерживали айтишников, врачей – наверное, у них есть какой-то вклад в развитие нашей страны? Уже же есть фотографии этих людей.

– Я, честно говоря, этого не видел.

- А имеют ли люди вообще право выходить на такие протесты?

– Не очень в этом силен, да. Есть же какие-то санкционированные, несанкционированные митинги, протесты. То, что задерживают кого-то – ну, меня же не задержали, друзей моих не задержали. Не знаю, за что их задержали, честно. Не сильно слежу, читаю то, что в новостях показывают: кого-то задержали, кого-то арестовали, что-то сделали. Не знаю, какие причины. Высказываю свое мнение – я имею на него право.Так же как и вы выскажете свое мнение – вы имеет на него право. А за что задержали айтишников?

- Некоторые вышли на акцию протеста. Некоторых задержали за то, что просто шли по улице не вовремя.

– Так это получается гребенка: вы оказались не в том месте и не в то время. Эти ж ребята – они ж не разбираются. Это же военные люди – вы должны понимать, что такое военные. У них есть приказ. Зачем ходить вообще, если у вас есть какие-то, понимаете...

Я всегда думал, зачем ходить, если ты не согласен? Ну, есть какие-то правила – договоритесь. Есть Мингорисполком. Можно же этот митинг санкционировать, выступить, выйти – тогда, пожалуйста, никого не задерживали. У нас были такие митинги. Протестуйте, пожалуйста.

- То есть, когда пойдете на выборы, то будете за действующего президента голосовать?

– Я не вижу больше кандидатов. Это мой выбор. 26 лет многовато? Так я же не против, но я не вижу того человека, который может прийти и возглавить страну, и сделать ее лучше, кроме действующего президента.

Я слаб в политике, кто-то знает больше – я согласен. Кто-то видит больше, кто-то разбирается, кто-то образованный в этом плане, может быть. У меня мнение простого человека, – сказал Лядов.

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