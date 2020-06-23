Лукашенко об аккумуляторном заводе под Брестом: «Когда этот вопрос встал, и губернатору говорю, и этим новых хозяевам, которые со мной в хоккей не играют»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему аккумуляторного завода под Брестом.

– Пожалуйста, приходите, разберемся. Если вы думаете, что у вас тут… Как этот ваш завод называется?

– Аккумуляторный.

– Ну я не знаю, как он сейчас там называется. Не надо меня к этому пристегивать, кто бы там этим ни занимался. У меня сотни тысяч таких заводов, и я не собираюсь свою судьбу связывать с какими-то жуликами и с этим заводом. Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, ну хорошо, не надо. Если там триста или сколько мне докладывали рабочих мест. Если он грязный, он никогда не будет здесь. И не только здесь. Я не хочу уничтожить вот эту красоту. Я знаю, что вы здесь живете, а не я, как бы я не любил Брест. Поэтому вы неправильно акценты расставляете, что это «Лукашэнке патрэбен гэты завод». Да плевать по большому счету я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но а это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе. Если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его, если нужно.

Но когда этот вопрос встал, и губернатору говорю, и этим новых хозяевам, которые со мной в хоккей не играют. То, что Басков там является тренером команды – так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю, зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него.

Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы.

Подумайте над тем, что я сказал. Еще раз говорю. Если у вас есть какие-то вопросы, мои вопросы, вы мне их адресуйте. Я еще не забронзовел, как вы думаете, я отреагирую, – сказал Лукашенко.

Напомним, недавно генеральный директор минского стал совладельцем аккумуляторного завода под Брестом (85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% – Дмитрию Баскову), против строительства которого протестуют горожане.

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Здесь планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Завод был построен, но так и не заработал из-за протестов местных жителей. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в январе 2018 года. Каждое воскресенье противники завода АКБ протестуют в центре Бреста. За это они не раз подвергались штрафам и арестам.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заверял местных жителей, что завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии. Он также не исключал, что предприятие может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из специалистов, которые вынесут свой вердикт, после чего будет приниматься решение.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь