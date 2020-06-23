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Вергейчик о лимите на молодых в ЧБ: «Пока еще не со всеми клубами пообщались. Но на сегодня возращений не было»
23.06.2020 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик в интервью «
– Вы совещались с клубами высшей лиги? Как они отнеслись к этой идее?
– Естественно, общались с руководителями клубов. Правда, пока не со всеми. Но все, с кем разговаривал, не были против. Лишь акцентировали внимание на том, чтобы все находились в равных условиях.
– Даже ведущие команды страны, которые, помимо всего прочего, участвуют и в еврокубках?
– Подчеркну, пока не со всеми удалось пообщаться. Но на сегодня возражений не было. Кроме того, это не их решение. У клубов могут быть свои интересы, у федерации – свои. Мы совместно должны найти разумный баланс и прийти к согласию. Да, по поводу участия в еврокубках могут возникнуть вопросы – мол, реформа скажется на спортивной составляющей. Но, мне кажется, здесь нет большой проблемы. Международная практика лишь поможет молодым футболистам прогрессировать еще быстрее. Ну а если надо, в еврокубках пусть играет более опытный состав. Повторю: клубы, которые, напомню, получают господдержку, должны заботиться не только о своих личных интересах.
Приведу пример: в 2006 году за два дня до кубкового финала с БАТЭ национальная сборная в экспериментальном составе играла в Англии спарринг против второй команды хозяев. Мне позвонил
Отметим, что интервью вышло 19 июня. Представители многих клубов критически отнеслись к возможным изменениям.
Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.
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Вергейчик о лимите на молодых в ЧБ: «Пока еще не со всеми клубами пообщались. Но на сегодня возращений не было»
Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик в интервью «Прессболу» порассуждал о планах изменить регламент высшей лиги.
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