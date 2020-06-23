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Дмитрий Герчиков: «Как тренеры клубов работают с лицензионными возрастами, что не могут найти трех молодых ребят?»
23.06.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента
«Вопрос в том, как ты комплектуешь состав. Мы по текущему лимиту убираем одно иностранное место, не белорусское. Я в этом не вижу ничего критичного.
Топ-клубы говорят, что мы будем играть на результат. «Белшина», которая вышла в высшую лигу, копошится с молодыми. В «Смолевичах», в «Городее» молодые выходят.
У нас есть семь-восемь лицензионных возрастов в каждом клубе. Вопрос: как тренеры клубов работают с лицензионными возрастами, что не могут найти трех молодых ребят? Из которых одного будете ставить в состав», – сказал Герчиков в программе
Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.
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Дмитрий Герчиков: «Как тренеры клубов работают с лицензионными возрастами, что не могут найти трех молодых ребят?»
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