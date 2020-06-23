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Дмитрий Герчиков: «Как тренеры клубов работают с лицензионными возрастами, что не могут найти трех молодых ребят?»

23.06.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о предлагаемых изменениях в регламенте чемпионата Беларуси.

«Вопрос в том, как ты комплектуешь состав. Мы по текущему лимиту убираем одно иностранное место, не белорусское. Я в этом не вижу ничего критичного.

Топ-клубы говорят, что мы будем играть на результат. «Белшина», которая вышла в высшую лигу, копошится с молодыми. В «Смолевичах», в «Городее» молодые выходят.

У нас есть семь-восемь лицензионных возрастов в каждом клубе. Вопрос: как тренеры клубов работают с лицензионными возрастами, что не могут найти трех молодых ребят? Из которых одного будете ставить в состав», – сказал Герчиков в программе «На грани фола» на «Беларусь 5».

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о предлагаемых изменениях в регламенте...
 
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