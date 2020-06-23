Пунтус о планируемых изменениях в регламенте ЧБ: «Это было и в Казахстане, и в СССР. Мы наступаем на те же грабли»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер порассуждал о планируемых изменениях в регламенте высшей лиги.

«Квалификация еврокубков? Один матч пройти легче, чем два. С топовой командой один матч как Кубок. Если удача на твоей стороне, то выиграл и все. Нет возможности у фаворита отыграться.

Планируемые изменения в регламенте? В 21-летнем возрасте ребята могут уже играть. Есть такие примеры. А если застолбить за ним место в составе, то не думаю, что будет рост. В первой лиге ценз на молодых действует пять лет. Не видел, чтобы те игроки, которых искусственно ставят, приходили в сборную. Это было и в Казахстане, и в СССР. Мы наступаем на те же грабли. Это мое мнение», – сказал Пунтус в «Арене» на «Беларусь 1».

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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