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Владимир Базанов: «У Португалии U-21 все 22 футболиста в топ-клубах. У нас только четыре в основе своих команд. Как можно тогда обыграть такую сборную?»

23.06.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о планируемых изменениях в высшей лиге.

«Сейчас передвинули календарь только на четыре тура (16-19 – Tribuna.com), потому что не останавливаемся. У нас должна была быть пауза, но после 15-го тура сразу продолжаем играть. В августе нам дадут точные даты, подкорректируем календарь.

Планируемые изменения в регламенте? Это принимать будет Исполком. В той же Швеции девять человек на поле с местным паспортом находятся на поле. В Хорватии – шесть местных. Что касается Польши, то ценз до 21-го года в высшей и первой лигах по одному, а во второй и третьей – по два.

В прошлом году играли с Португалией (квалификация ЧЕ U-21, белорусы проиграли 0:2 – Tribuna.com). Проанализировали. У них все 22 футболиста в топ-клубах. У нас только четыре в основе своих команд. Как можно тогда обыграть такую сборную? Кто-то дает комментарии, где взять 50 игроков молодых. Я уже проанализировал. 39 таких ребят уже за 13 туров», – сказал Базанов в «Арене» на «Беларусь 1».

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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