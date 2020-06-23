Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента по коммуникациям объяснил, почему тренеры некоторых клубов против изменений в регламенте высшей лиги.

«Сколько сейчас играет молодых футболистов в чемпионате Беларуси? На 13-й тур появилось 49 человек. Для шестнадцати команд это мало.

Я понимаю, почему и против. У них ни одного молодого игрока. За 13 туров ни одного не появилось. Прекрасно понимаю, почему они сейчас говорят, что лимит – поспешное решение.

Не слышал мнение от людей, в командах которых молодежи много», – сказал Герчиков в программе «На грани фола» на «Беларусь 5».

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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