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Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»
23.06.2020 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента
«Сколько сейчас играет молодых футболистов в чемпионате Беларуси? На 13-й тур появилось 49 человек. Для шестнадцати команд это мало.
Я понимаю, почему
Не слышал мнение от людей, в командах которых молодежи много», – сказал Герчиков в программе
Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.
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Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»
Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков объяснил, почему тренеры некоторых клубов против изменений в...
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