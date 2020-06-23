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Начал работу официальный сайт ЧМ-2021 и представлен первый проморолик
23.06.2020 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
22 июня были утверждены новые сроки ЧМ-2021, который начнется на две недели позже, чем планировалось изначально.
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84-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.
В Минске свои матчи проведут команды группы «А» – Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
Участники группы «B» – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан – сыграют в Риге.
Финал ЧМ-2021 состоится 6 июня на «Минск-Арене».
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22 июня были утверждены новые сроки ЧМ-2021, который начнется на две недели позже, чем планировалось изначально.
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