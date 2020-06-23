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Анатолий Байдачный: «Гончаренко уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то»
23.06.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный тренер
– У
– Гончаренко после разгрома от «Зенита» вроде как подал в отставку.
– Он уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то, – заявил Байдачный.
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Анатолий Байдачный: «Гончаренко уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то»
Футбольный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о возможном уходе белорусского специалиста Виктора Гончаренко из ЦСКА.
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