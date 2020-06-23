Анатолий Байдачный: «Гончаренко уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный тренер поделился мнением о возможном уходе белорусского специалиста из .

– У и так игроки более высокого класса, чем у ЦСКА, плюс питерцы оказались лучше подготовлены физически. Так что «Зенит» закономерно выиграл с крупным счетом. Может, это ЦСКА так плохо смотрелся. Судить об уровне команд надо по выступлению в еврокубках. И пока наши ведущие клубы играют там плохо.

– Гончаренко после разгрома от «Зенита» вроде как подал в отставку.

– Он уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то, – заявил Байдачный.

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