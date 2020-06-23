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Актер театра имени Купалы Харланчук: «Избирательная гонка напоминает ситуацию, когда ты пришел на футбольный матч, но в одной команде есть «вратарь-водила»

23.06.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Харланчук рассказал «Радыё Свабода» о своем отношении к предстоящим выборам президента.

«Знаете, вся эта избирательная гонка напоминает мне ситуацию, когда ты пришел на футбольный матч, заплатил за это деньги, но в одной команде, как было в детстве, есть «вратарь-водила»: вратарь стоит на воротах, но имеет право «водиться». И он берет всю игру на себя: и в обороне, и в полузащите, и в нападении. С мячом только он один. И при этом еще людей из команды соперника просто убирают, чтобы оставить пустые ворота, и он туда забил гол. Такая игра абсолютно неинтересна. В этом нет духа состязания, нет справедливости, не соблюдаются правила и законы. А я за это еще должен платить деньги!

Если ты уверен, что победишь любую команду, то победи честно! Пусть это будет борьба справедливая и честная. Я хотел бы, чтобы все происходило по закону. А то, что сейчас происходит в центре Минска, да и не только в Минске, но в других городах, даже маленьких – Лунинце, Калинковичах, Ганцевичах, Бресте – это просто беззаконие. Это какая-то иная реальность. Ужасная реальность», – сказал Харланчук.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Харланчук рассказал «Радыё Свабода» о своем отношении к предстоящим выборам...
 
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