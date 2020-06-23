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Актер театра имени Купалы Харланчук: «Избирательная гонка напоминает ситуацию, когда ты пришел на футбольный матч, но в одной команде есть «вратарь-водила»
23.06.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Харланчук рассказал
«Знаете, вся эта избирательная гонка напоминает мне ситуацию, когда ты пришел на футбольный матч, заплатил за это деньги, но в одной команде, как было в детстве, есть «вратарь-водила»: вратарь стоит на воротах, но имеет право «водиться». И он берет всю игру на себя: и в обороне, и в полузащите, и в нападении. С мячом только он один. И при этом еще людей из команды соперника просто убирают, чтобы оставить пустые ворота, и он туда забил гол. Такая игра абсолютно неинтересна. В этом нет духа состязания, нет справедливости, не соблюдаются правила и законы. А я за это еще должен платить деньги!
Если ты уверен, что победишь любую команду, то победи честно! Пусть это будет борьба справедливая и честная. Я хотел бы, чтобы все происходило по закону. А то, что сейчас происходит в центре Минска, да и не только в Минске, но в других городах, даже маленьких – Лунинце, Калинковичах, Ганцевичах, Бресте – это просто беззаконие. Это какая-то иная реальность. Ужасная реальность», – сказал Харланчук.
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Актер театра имени Купалы Харланчук: «Избирательная гонка напоминает ситуацию, когда ты пришел на футбольный матч, но в одной команде есть «вратарь-водила»
Ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Харланчук рассказал «Радыё Свабода» о своем отношении к предстоящим выборам...
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