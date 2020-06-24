Михаил Мархель: «Благодаря удачной игре Печенина поднялась результативность того же Лаптева»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением об игре .

– Рад за Кирилла, который находится в расширенном списке национальной команды. Парень начал играть стабильно, и мы внимательно следим за его прогрессом.

Главное, чтобы Печенин продолжал действовать в том же духе, ведь благодаря его удачной игре поднялась результативность того же :). Сейчас оба футболиста выглядят довольно неплохо.

В этом сезоне крайние защитники брестчан прогрессируют очень серьезно. Печенин и Юзепчук продолжат в том же духе, мы будем доверять им и в национальной команде, – сказал Мархель.

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