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Михаил Мархель: «Благодаря удачной игре Печенина поднялась результативность того же Лаптева»

24.06.2020 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением об игре Кирилла Печенина.

– Рад за Кирилла, который находится в расширенном списке национальной команды. Парень начал играть стабильно, и мы внимательно следим за его прогрессом.

Главное, чтобы Печенин продолжал действовать в том же духе, ведь благодаря его удачной игре поднялась результативность того же Дениса Лаптева :). Сейчас оба футболиста выглядят довольно неплохо.

В этом сезоне крайние защитники брестчан прогрессируют очень серьезно. Печенин и Юзепчук продолжат в том же духе, мы будем доверять им и в национальной команде, – сказал Мархель.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением об игре Кирилла Печенина.
 
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