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Уткин о Гончаренко и ЦСКА: «Здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси. Там очень важные события происходят»
24.06.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Василий Уткин порассуждал о возможном уходе
«Нельзя не поговорить о
Так или иначе, но расставание Гончаренко с ЦСКА, в принципе, назрело. Гончаренко не в такую команду приходил работать, которая только теряет игроков, которая не может купить никого, кроме кособоких бразильцев, или ветеранов-бразильцев, или каких-то непонятных исландских детей. Это в общем вряд ли вписывалось в его планы. Для этого нужно искать отдельного тренера с такой именно поставленной задачей
Мне очень интересно, как поработает с ЦСКА
В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!
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Уткин о Гончаренко и ЦСКА: «Здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси. Там очень важные события происходят»
Журналист Василий Уткин порассуждал о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА.
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