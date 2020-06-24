Тихонов о рейтинге Лукашенко: «Ни о каких трех процентах и речи не может быть. это чистой воды вранье»

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о популярности .

– Сейчас говорят о том, что рейтинг Александра Лукашенко – всего три процента. Что вы думаете по этому поводу?

– За него три процента? Вы знаете, говорили и говорят очень многое, но это чистой воды вранье. Ни о каких трех процентах и речи не может быть.

Повторюсь, я абсолютно уверен, что на сегодняшний день никакой альтернативы действующему президенту нет. Чтобы быть президентом, надо иметь богатый опыт, быть патриотом. И думать о том, как работать, а не о том, как сидеть и курить сигареты без фильтров, что я видел во многих колхозах.

Я наблюдал такую картину, что из 11,5 тысяч гектаров уже который год люди поднимают полторы-две тысячи. Не работают, а сидят и курят. Спрашиваю, почему нет всходов на протяжении пяти метров вдоль дороги или на бугре. Мне отвечают, что на бугре выдуло, а около дороги пыль, машины ездят. Спрашиваю, какая глубина вспашки. Отвечают, что 25 сантиметров. Но надо же 35-40 сантиметров. И это говорит главный агроном. Так что, работать его должен заставлять Лукашенко? Надо спрашивать в первую очередь с себя и стараться делать так, как это нужно. Везде должны быть профессионалы своего дела, – сказал Тихонов.

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