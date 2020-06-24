ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тихонов о рейтинге Лукашенко: «Ни о каких трех процентах и речи не может быть. это чистой воды вранье»

24.06.2020 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о популярности Александра Лукашенко.

– Сейчас говорят о том, что рейтинг Александра Лукашенко – всего три процента. Что вы думаете по этому поводу?

– За него три процента? Вы знаете, говорили и говорят очень многое, но это чистой воды вранье. Ни о каких трех процентах и речи не может быть.

Повторюсь, я абсолютно уверен, что на сегодняшний день никакой альтернативы действующему президенту нет. Чтобы быть президентом, надо иметь богатый опыт, быть патриотом. И думать о том, как работать, а не о том, как сидеть и курить сигареты без фильтров, что я видел во многих колхозах.

Я наблюдал такую картину, что из 11,5 тысяч гектаров уже который год люди поднимают полторы-две тысячи. Не работают, а сидят и курят. Спрашиваю, почему нет всходов на протяжении пяти метров вдоль дороги или на бугре. Мне отвечают, что на бугре выдуло, а около дороги пыль, машины ездят. Спрашиваю, какая глубина вспашки. Отвечают, что 25 сантиметров. Но надо же 35-40 сантиметров. И это говорит главный агроном. Так что, работать его должен заставлять Лукашенко? Надо спрашивать в первую очередь с себя и стараться делать так, как это нужно. Везде должны быть профессионалы своего дела, – сказал Тихонов.

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о популярности Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мещеряков удалил свой пост в инстаграме, где критиковал Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика