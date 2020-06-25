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Канделаки о сексе с Милевским: «Не по-джентльменски хвастаться личным. Получается, других счастливых моментов не было»

25.06.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления украинского футболиста Артема Милевского о том, что у них был секс в 2006 году.

– Теперь о сексе. В киевском «Динамо» играл такой Артем Милевский, наверняка знаешь, который сейчас играет в Бресте. И вот он недавно заявил, что у вас с ним был секс. Он обманывает или нет?

– Ты знаешь, я могу поразиться в очередной раз тому, что обычно среди мужчин считалось не по-джентльменски рассказывать какие-то личные истории и вот так вот хвастаться тем, что был с кем-то секс.

Для меня это первый случай, даже не касаемо меня, а других, когда мужчина хвастается, что у него был секс с женщиной. Ну что я могу сказать? На здоровье.

Но я надеюсь, что это не единственное достоинство Артема, он все-таки был неплохим футболистом. Но вот так заявлять о себе, что у него был секс со мной... Выглядит крайне печально, честно говоря. Потому что получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было.

– Но секс был?

– Ты понимаешь, в чем дело... Отвечать на вопрос, был ли секс, любой женщине надо в нескольких случаях: если ее застал муж, понимаешь? И если, соответственно, она находится на исповеди у своего духовника. 

Ты мне, мой родной, не муж, не духовник. Поэтому можно я не буду отвечать на этот вопрос? — сказала Канделаки в интервью Дмитрию Гордону.

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Теги: Брест
 
 
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления украинского футболиста Артема Милевского о том, что у них был секс в 2006 году.
 
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