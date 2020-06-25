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Хижинкова о задержаниях около магазина Symbal.by: «Кажется, чем больше они пытаются запугать, тем меньше их боятся»
25.06.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-пресс-атташе брестского
«Мрак. Но, что самое удивительное, кажется, чем больше они пытаются запугать, тем меньше их боятся», – написала Хижинкова.
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Хижинкова о задержаниях около магазина Symbal.by: «Кажется, чем больше они пытаются запугать, тем меньше их боятся»
Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала пост журналиста Tribuna.com Александра Ивулина о задержаниях людей около магазина Symbal.by.
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