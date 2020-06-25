Хижинкова о задержаниях около магазина Symbal.by: «Кажется, чем больше они пытаются запугать, тем меньше их боятся»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-пресс-атташе брестского прокомментировала пост журналиста Tribuna.com Александра Ивулина о задержаниях людей около магазина Symbal.by.

«Мрак. Но, что самое удивительное, кажется, чем больше они пытаются запугать, тем меньше их боятся», – написала Хижинкова.

Александр Ивулин: «Ребят, а можно взять хоть небольшой выходной от этого треша? Ну и по традиции, сил Symbal.by»

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