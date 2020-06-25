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Максим Рыженков: «Лучше иногда работать, заниматься своим делом, готовиться к играм – то, чем должен заниматься спортсмен»
25.06.2020 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков рассказал о подготовке национальной команды к квалификации чемпионата мира-2023.
«Лучше иногда работать, заниматься своим делом, готовиться к играм – то, чем должен заниматься спортсмен. Ребята нацелены на результат, любят свою родину, соскучились по нормальным поединкам с противниками, хотят выйти поскорее на паркет, доказать, чего они стоят.
Все готовы это время посвятить физической подготовке, нарабатыванию технических навыков. Страна, я думаю, своими спортсменами в баскетболе будет гордиться», – заявил Рыженков.
Учебно-тренировочный кэмп пройдет с 22 июня по 12 июля.
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Максим Рыженков: «Лучше иногда работать, заниматься своим делом, готовиться к играм – то, чем должен заниматься спортсмен»
Председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков рассказал о подготовке национальной команды...
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