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Максим Рыженков: «Лучше иногда работать, заниматься своим делом, готовиться к играм – то, чем должен заниматься спортсмен»

25.06.2020 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков рассказал о подготовке национальной команды к квалификации чемпионата мира-2023.

«Лучше иногда работать, заниматься своим делом, готовиться к играм – то, чем должен заниматься спортсмен. Ребята нацелены на результат, любят свою родину, соскучились по нормальным поединкам с противниками, хотят выйти поскорее на паркет, доказать, чего они стоят.

Все готовы это время посвятить физической подготовке, нарабатыванию технических навыков. Страна, я думаю, своими спортсменами в баскетболе будет гордиться», – заявил Рыженков.

Учебно-тренировочный кэмп пройдет с 22 июня по 12 июля.

Максим Рыженков: «Некоторым спортсменам посоветовал бы внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания»

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Председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков рассказал о подготовке национальной команды...
 
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