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Чарлстон. Командный выставочный турнир. Азаренко проиграла Брэди
26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Чарлстоне стартовал женский выставочный турнир, организованный по примеру Кубка Лэйвера.
16 теннисисток разделены на две команды: Команду Мира (София Кенин, Бетани Маттек-Сэндс,
Каждый день планировалось по четыре матча, но из-за дождя расписание сбилось. В первые два дня победа стоит одно очко, в третий и четвертый – два, в пятый и шестой – три. Побеждает команда с наибольшим количеством очков.
в воем первом матче Виктория Азаренко (58, WTA) проиграла американке Дженнифер Брэди (48).
Credit One Bank Invitational
Чарлстон, США
23 – 28 июня
Зеленый грунт
Команда Мира – Команда Добра – 3:3
23 июня
София Кенин (Мир) – Элисон Риск (Добро) – 6:1, 6:1
Лейла Фернандес (Добро) – Эмма Наварро (Мир) – 6:4, 6:0
Аманда Анисимова (Добро) – Даниэль Коллинс (Мир) – 7:5, 6:4
24 июня
Айла Томлянович (Мир) – Шелби Роджерс (Добро) – 6:1, 6:2
Бетани Маттек-Сэндс (Мир) – Моника Пуиг (Добро) – 6:1, 6:3
25 июня
Дженнифер Брэди (Мир) – Виктория Азаренко (Добро) – 6:3, 6:2
Эжени Бушар/ Даниэль Коллинс (Мир) – Слоун Стивенс/ Аманда Анисимова (Добро)
Эмма Наварро (Мир) – Элисон Риск (Добро)
Эжени Бушар (Мир) – Лейла Фернандес (Добро)
Бетани Маттек-Сэндс/ София Кенин (Мир) – Виктория Азаренко/ Мэдисон Киз (Добро)
Айла Томлянович (Мир) – Моника Пуиг (Добро)
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В Чарлстоне стартовал женский выставочный турнир, организованный по примеру Кубка Лэйвера.
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