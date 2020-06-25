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Чарлстон. Командный выставочный турнир. Азаренко проиграла Брэди

26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Чарлстоне стартовал женский выставочный турнир, организованный по примеру Кубка Лэйвера.

16 теннисисток разделены на две команды: Команду Мира (София Кенин, Бетани Маттек-Сэндс, Эжени Бушар, Айла Томлянович, Кэролайн Доулхайд, Даниэль Коллинс, Дженнифер Брэди, Эмма Наварро) и Команду Добра (Мэдисон Киз, Аманда Анисимова, Виктория Азаренко, Моника Пуиг, Лейла Фернандес, Слоун Стивенс, Шелби Роджерс, Элисон Риск).

Каждый день планировалось по четыре матча, но из-за дождя расписание сбилось. В первые два дня победа стоит одно очко, в третий и четвертый – два, в пятый и шестой – три. Побеждает команда с наибольшим количеством очков.

в воем первом матче Виктория Азаренко (58, WTA) проиграла американке Дженнифер Брэди (48).

Credit One Bank Invitational

Чарлстон, США

23 – 28 июня

Зеленый грунт

Команда Мира – Команда Добра – 3:3

23 июня

София Кенин (Мир) – Элисон Риск (Добро) – 6:1, 6:1

Лейла Фернандес (Добро) – Эмма Наварро (Мир) – 6:4, 6:0

Аманда Анисимова (Добро) – Даниэль Коллинс (Мир) – 7:5, 6:4

24 июня

Айла Томлянович (Мир) – Шелби Роджерс (Добро) – 6:1, 6:2

Бетани Маттек-Сэндс (Мир) – Моника Пуиг (Добро) – 6:1, 6:3

25 июня

Дженнифер Брэди (Мир) – Виктория Азаренко (Добро) – 6:3, 6:2

Эжени Бушар/ Даниэль Коллинс (Мир) – Слоун Стивенс/ Аманда Анисимова (Добро)

Эмма Наварро (Мир) – Элисон Риск (Добро)

Эжени Бушар (Мир) – Лейла Фернандес (Добро)

Бетани Маттек-Сэндс/ София Кенин (Мир) – Виктория Азаренко/ Мэдисон Киз (Добро)

Айла Томлянович (Мир) – Моника Пуиг (Добро)

 
 
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В Чарлстоне стартовал женский выставочный турнир, организованный по примеру Кубка Лэйвера.
 
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