|
Наталья Цилинская: «Интернет для меня – зло. Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей»
26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская заявила, что интернет – это зло.
«Те, кто меня знает, поймут, что это правда – я в принципе против агрессии, поэтому для меня любая агрессия – это плохо. Не важно, с какой стороны она исходит, я в общем-то всегда против этих методов. Не могу сказать, что никогда не кричу, но для меня это чуждо, мне это не нравится.
Как я могу судить за всю страну? Могу сказать одно: человек – это такое существо, которое никогда не бывает довольным абсолютно всем.
Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей. Я об этом не раз говорила. У меня дети не имеют доступа к интернету практически. У Ани телефон появился в этом году по необходимости, потому что уже сама начала ходить в музыкальную школу, для связи. Но интернет отключен.
Что творится в интернете… Конечно, можно почерпнуть и полезную информацию, но там так много шлака. Я не любитель черпать что-то из интернета. У меня четко: если нужно что-то купить, я лезу в интернет. А как многие делают – узнают что-то полезное – мне кажется, это не тот источник», – сказала Цилинская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Цилинская: «Интернет для меня – зло. Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей»
Многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская заявила, что интернет – это зло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)