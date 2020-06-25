Наталья Цилинская: «Интернет для меня – зло. Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей»

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Наталья Цилинская заявила, что интернет – это зло.

«Те, кто меня знает, поймут, что это правда – я в принципе против агрессии, поэтому для меня любая агрессия – это плохо. Не важно, с какой стороны она исходит, я в общем-то всегда против этих методов. Не могу сказать, что никогда не кричу, но для меня это чуждо, мне это не нравится.

Как я могу судить за всю страну? Могу сказать одно: человек – это такое существо, которое никогда не бывает довольным абсолютно всем.

Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей. Я об этом не раз говорила. У меня дети не имеют доступа к интернету практически. У Ани телефон появился в этом году по необходимости, потому что уже сама начала ходить в музыкальную школу, для связи. Но интернет отключен.

Что творится в интернете… Конечно, можно почерпнуть и полезную информацию, но там так много шлака. Я не любитель черпать что-то из интернета. У меня четко: если нужно что-то купить, я лезу в интернет. А как многие делают – узнают что-то полезное – мне кажется, это не тот источник», – сказала Цилинская.