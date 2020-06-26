Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева станет гостем программы «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1».

«Уже завтра. В субботу 27.06 в 20.00 на «Беларусь1».

Лето. Солнце. Жара. Освежайтесь на «Макаенка, 9».

Выездная студия на Минском море – прекрасная идея», – написала Домрачева.

Отметим, что ведущий программы Евгений Перлин написал в инстаграм: «Нельзя страну отдать продажным коррупционером! Сохраним независимость!» В сторис Перлин писал: «Вы же хотите знать, кто становится в тот самый ланцуг? Это такие же люди, которые живут рядом с нами. В нашей стране. А потом они очень грустят, когда их задерживают».

Комментарии Перлина вызвали волну негодования в аккаунте телеведущего в инстаграм и массовую отписку от него.