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Борис Тасман: «Нам словно бы пытаются создать условия вроде комендантского часа в условиях оккупации»
26.06.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный журналист
«Куда катится Беларусь? Наше свободное жизненное пространство стремительно сужается. Нам словно бы пытаются создать условия вроде комендантского часа в условиях оккупации. Это очень «плохое кино»!
Хватают, избивают, задерживают и выносят приговоры мирным людям, не занимающимся ни противоправной деятельностью, ни политикой. придумывая искусственные обвинения.
Растет число публичных людей, бьющих тревогу по поводу происходящего. Известные спортсмены, чемпионы мира и Европы, заслуженные тренеры, драматические актеры, оперная певица, телеведущие...
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Борис Тасман: «Нам словно бы пытаются создать условия вроде комендантского часа в условиях оккупации»
Спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.
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