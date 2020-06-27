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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минчанка" выступит в третьем сезоне суперлиги "Минчанка" выступит в третьем кряду сезоне Суперлиги. Такое решение принято по итогам заседания президиума Всероссийской федерации волейбола. Несмотря на то что...

"Минчанка" выступит в третьем кряду сезоне Суперлиги. Такое решение принято по итогам заседания президиума Всероссийской федерации волейбола. Несмотря на то что календарь составлен, окончательное решение о судьбе белорусского клуба будет принимать вплоть до старта соревнований. Все зависит от эпидемиологической ситуации в России и Беларуси.