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Теннис: В. Азаренко уступает в выставочном матче
27.06.2020 12:51 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВиктория Азаренко уступает в поединке выставочного турнира в американском Чарльстоне, однако сам факт выхода на корт теннисистов не может не радовать. Белоруска, которая защищает цвета команды доброты, проиграла в двух сетах хозяйке кортов Даниэль Коллинз, 1:6, 5:7.
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Виктория Азаренко уступает в поединке выставочного турнира в американском Чарльстоне, однако сам факт выхода на корт теннисистов не может не радовать. Белоруска,...
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