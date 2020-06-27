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Ким покинул минское «Динамо»
27.06.2020 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Южнокорейский полузащитник
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает
В нынешнем сезоне Ким провел 2 матча в высшей лиге, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 21-летнего футболиста смотрите
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Южнокорейский полузащитник Чжун Ен Ким покинул минское «Динамо».
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