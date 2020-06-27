Соболенко о помолвке: «Забыла снять кольцо. Потом в суматохе в интервью что-то ляпнула. Знала, что из тех отношений ничего не получится»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка рассказала о своей помолвке.

– Случилась помолвка?

– Нет. На самом деле там такая ситуация была. Я просто забыла снять кольцо. Отношения были не такими серьезными, я не давала согласие. Забыла снять кольцо. Уже потом в суматохе в интервью что-то ляпнула. Я знала, что из тех отношений ничего не получится.

– А ты знаешь, какой тебе нужен партнер по жизни?

– Наверное, имею представления общие по характеру человека. Но прямо, чтобы такой жесткий образ – такого нет.

– Три качества назови.

– Позитивный. Сильнее, чем я. Добрый.

– Он будет похож на твоего отца?

– Надеюсь, – сказала Соболенко.

Напомним, в ноябре 2019-го года Соболенко в шоу «Макаенка 9» объявила о помолвке, сказав: «Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб».

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