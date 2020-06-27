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Соболенко о помолвке: «Забыла снять кольцо. Потом в суматохе в интервью что-то ляпнула. Знала, что из тех отношений ничего не получится»
27.06.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
– Случилась помолвка?
– Нет. На самом деле там такая ситуация была. Я просто забыла снять кольцо. Отношения были не такими серьезными, я не давала согласие. Забыла снять кольцо. Уже потом в суматохе в интервью что-то ляпнула. Я знала, что из тех отношений ничего не получится.
– А ты знаешь, какой тебе нужен партнер по жизни?
– Наверное, имею представления общие по характеру человека. Но прямо, чтобы такой жесткий образ – такого нет.
– Три качества назови.
– Позитивный. Сильнее, чем я. Добрый.
– Он будет похож на твоего отца?
– Надеюсь, – сказала Соболенко.
Напомним, в ноябре 2019-го года Соболенко в шоу «Макаенка 9»
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Соболенко о помолвке: «Забыла снять кольцо. Потом в суматохе в интервью что-то ляпнула. Знала, что из тех отношений ничего не получится»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей помолвке.
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