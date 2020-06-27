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В Борисове пройдет встреча БАТЭ - "Динамо-Минск", в Гродно - "Неман" - "Динамо-Брест"

27.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в расписании три встречи. В Борисове пройдет белорусское классико - БАТЭ - "Динамо-Минск". В Гродно - западное дерби: "Неман" - "Динамо-Брест".
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня в расписании три встречи. В Борисове пройдет белорусское классико - БАТЭ - "Динамо-Минск". В Гродно - западное дерби: "Неман" - "Динамо-Брест".
 
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