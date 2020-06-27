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В итальянской серии А "Ювентус" упрочил свое лидерство в турнирной таблице

27.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

28-м туре "старая синьора" разгромила "Лечче", 4:0. Все голы случились во втором тайме, на 32-й минуте гости остались в меньшинстве. Преимущество "Юве" над "Лацио" возросло до 7 очков. Римляне сегодня сыграют против "Фиорентины".
 
 
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28-м туре "старая синьора" разгромила "Лечче", 4:0. Все голы случились во втором тайме, на 32-й минуте гости остались в меньшинстве. Преимущество "Юве" над "Лацио" возросло...
 
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